Shanna fait une crise à Ayoub dans l’épisode 46 de La Villa des Cœurs Brisés

Dans l’épisode 46 de La Villa des Cœurs Brisés, Shanna et Rym décident de rejoindre les garçons en week-end tentation. Shanna est en colère, elle a reçu une vidéo compromettante d’Ayoub en train de discuter avec des prétendantes. À la villa, Molie et Kevin enchainent les disputes. Pour Julie et Antoine, c’est l’heure des retrouvailles… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 23 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.