Shanna séduit un prétendant dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs Brisés, Kevin et Antoine continuent de se disputer. Sarah part en coaching et va devoir, pour la toute première fois se livrer à Lucie… Les filles partent en week-end tentation. Shanna ne supporte plus le comportement d’Ayoub et va se rapprocher dangereusement d’un prétendant… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 19 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.