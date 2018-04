Soirée « KARAOKÉ » : ÉMOTION au rendez-vous, « sortez les mouchoirs »

Antonin annonce à tous une soirée « KARAOKÉ ». Les cœurs brisés sont tous excités par l’idée et surtout Aurélie « le karaoké c’est MA VIE ». « Moi j’adore CHANTER » continue Beverly toute aussi contente. Et c’est en duo que les deux filles lancent la soirée avec une spéciale dédicace pour Vivian. Beverly lui chante « donne-moi le temps » et le garçon, complètement fan de sa voix, se rend compte qu’il est clairement en train de tomber amoureux d’elle. Vient ensuite le tour de Manue et d’Antonin qui interprètent « je te promets » de Johnny Halliday, une chanson symbolique pour le couple en crise. Leur duo est extrêmement touchant, il en fait même pleurer à chaudes larmes Vanessa, émue de les voir si proche. Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé Vendredi 6 avril, à 19h20 sur TFX.