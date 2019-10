Soirée TENTATION dans l’épisode 43 de La Bataille des Couples

Prochainement dans l’épisode 43 de La Bataille des Couples, les couples donnent tout dans l’épreuve Arena. En cette semaine de la fidélité, Fanny, Dylan, Oliver, Maxime et Vincent vont en soirée tentation et vont pouvoir tester leur couple. Fanny va prendre goût au jeu, mais dépassera-t-elle les limites ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 23 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand