Soirée tentation, trahison et valise à bombes dans l'épisode 30 de La Villa des Cœurs brisés

Prochainement dans l’épisode 30 de La Villa des Cœurs brisés, les garçons partent en soirée tentation. Virgil et Virginie se rapprochent, comment vont réagir Cloé et Inès ? Matthieu déchire son t-shirt et s’amuse avec les prétendantes. Comment Jelena va-t-elle réagir face au comportement de son chéri ? Enfin, Julien sort la valise à bombe. Que s’est-il passé dans la villa ? Réponse dans l’épisode 30 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.