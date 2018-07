Les sosies sont de sortie - Jesta dans la peau de Jazz, Benoît de Laurent

De retour d’activité, Jesta, Benoît, Laurent, Jazz, Beverly, Vivian, Hillary et Vincent sont totalement métamorphosés. Les candidats se sont prêtés au jeu des sosies et se sont lancé un petit challenge : immiter au mieux un candidat du clan adverse. Par exemple, Jesta se met parfaitement dans la peau de Jazz, Laurent de Benoît et vice versa. Un réel spectacle lié aux autres candidats de la maison ! Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 10 du vendredi 27 juillet 2018.