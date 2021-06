[SPOILER] – Alerte couple : Antonin et Barbara s’embrassent !

Depuis leur première rencontre, c’est une évidence entre Antonin et Barbara qui apprennent chaque jour un peu plus à se découvrir. Après la visite surprise de Barbara dans la villa, Antonin s'est promis que, la prochaine fois, il essayerait de l’embrasser. Pour lui, sa relation avec Barbara est comme une évidence. Les deux tourtereaux profitent d'une sortie à la plage pour s’isoler et enfin s’embrasser. Ils sont aux anges et ont hâte d’avancer ensemble. Spoiler de l’émission du 16 Juin 2021.