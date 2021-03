[SPOILER] - Alerte couple : Inès embrasse Tristan !

Les garçons rentrent de la soirée tentations. Inès est la seule fille encore réveillée. Elle attend Tristan, touchée par le message qu’il lui a envoyé plus tôt dans la soirée. Si depuis le début, leur complicité est évidente, les cœurs brisés semblent prêts à vivre une belle histoire. Loin des regards de la villa, Inès et Tristan s’embrassent… Le début d’une belle idylle ? Comment vont réagir les autres cœurs brisés en l’apprenant ? Spoiler de l’émission diffusée Lundi 29 mars sur TFX.