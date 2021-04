Antho vs John, Eva, Inès, Julie : la guerre est déclarée dans la villa !

Avant son flirt avec John, Julie a confié que ce dernier manquait de virilité. John a pris un sacré coup dans son égo ! Et depuis qu’Antho a lâché cette bombe, la villa est en ébullition. John s’en prend à Antho et il n’est pas le seul. Eva ne lâche pas non plus son ex, Inès la défend et Julie demande des explications. Attention : clashs en cascade ! Spoiler de l’émission diffusée Lundi 5 avril sur TFX.