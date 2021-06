[SPOILER] - Antonin déjà sous le charme de Barbara

Yann Piette a organisé un date a Antonin. Il fait la rencontre de Barbara, une jeune femme avec une belle prestance et de la personnalité. Il est tout de suite sous le charme… Lui qui était à la recherche d’une vraie femme, est très heureux de cette rencontre. Entre eux, le courant passe tout de suite et l’attirance est évidente. Ils ont l’impression de se connaitre depuis des années alors qu’ils viennent juste de se rencontrer. Ils vivent un réel coup de foudre et n’ont qu’une hâte : se revoir pour continuer d’apprendre à se connaître. Spoiler de l’ émission diffusée le lundi 07 juin 2021.