[SPOILER] - Antonin doit parler de son secret à Barbara

Maintenant qu’Antonin et Barbara ont officialisé leur couple, le jeune homme veut être le plus honnête possible. Antonin a un tatouage avec le prénom de son ex petite copine sur le corps… Lorsque Barbara apprend la nouvelle, elle est un peu choquée et ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Antonin tient à la rassurer en lui promettant qu’il allait le faire recouvrir car il a très envie de construire une belle histoire avec elle. Spoiler de l’émission du 18 Juin 2021.