[SPOILER] - Antonin et Barbara sont inséparables !

Barbara est venue faire une surprise à Antonin en le rejoignant à la villa. Mais comme Cendrillon, la jolie brune doit partir à la fin de la soirée… Les deux tourtereaux sont plus proches que jamais et ne veulent plus se quitter. Tel un prince charmant, Antonin laisse sa veste à Barbara qui lui promet de revenir pour lui rendre très bientôt. Antonin a-t-il enfin trouvé la perle rare ? Spoiler de l’émission du 14 Juin 2021.