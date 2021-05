[SPOILER] – Après une dispute avec Eva,Vivian quitte la villa

Eva et Vivian forment un couple fusionnel depuis leur rencontre. Mais pendant la soirée de la veille, Eva a été très déçue du comportement de Vivian… Elle est très distante avec lui et reste campée sur ses positions. Vivian ne supporte pas cette situation parce qu’il est très attaché à elle. L’entendre dire du mal de lui le blesse énormément… Il décide de quitter la villa car s' il n’est plus avec Eva, il n’a rien à faire dans cette aventure. Cette dispute signe-t-elle la fin de la relation entre Eva et Vivian ? Spoiler de l’émission du 19 Mai 2021.