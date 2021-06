[SPOILER] – Benoit attentionné, Maissane se projette déjà !

Après son date pique-nique en amoureux, Maissane est sur un petit nuage. Benoît est déjà très investi dans la relation et ne cesse de se montrer attentionné. Comme il sait qu'elle adore la nourriture, il prend l’initiative de préparer une crêpe en forme de cœur pour elle. Maissane est très touchée. Elle se rend compte qu’elle s’ouvre de plus en plus à Benoît et commence même à se projeter avec lui. Le jeune homme aurait-il réussi à percer la carapace de Maissane ? Spoiler de l’émission du 11 Juin 2021.