[SPOILER] - Chani en larmes : « On me crachait dessus parce que j’étais grosse »

Chani a rendez-vous avec Lucie pour son coaching. Elle appréhende beaucoup l’instant car elle sait que Lucie est capable de faire sortir chez elle, des émotions profondes. La jeune femme, qui est toujours de bonne humeur et qui rigole avec tout le monde, cache en réalité un passé difficile… Sa différence lors de sa jeunesse lui a causé du harcèlement et des insultes. Ne pouvant plus supporter cette situation, elle a décidé de changer. Aujourd’hui, même si Chani a perdu beaucoup de kilos, les séquelles de son passé l’empêchent d’avoir des relations stables. Elle compte sur Lucie pour l’aider à avancer. Spoiler de l’émission diffusée le jeudi 03 juin 2021.