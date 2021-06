[SPOILER] - Eddy ne reconnaît pas son prétendant

Pendant une sortie à la plage, Yann Piette propose à Eddy et Jonathan de partir en coaching date. Les deux Coeurs Brisés vont comprendre quels sont leurs points forts et leurs lacunes lorsqu'ils cherchent à séduire. Quand le tour d’Eddy arrive et que son prétendant lui demande s’il le reconnaît, c'est la catastrophe… Grand moment de solitude ! Eddy va-t-il se rattraper pour le reste du date ? Spoiler de l’émission du 15 Juin 2021.