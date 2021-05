[SPOILER] - Eva veut récupérer Vivian !

Entre Eva et Vivian, tout avait pourtant si bien commencé. Dès son arrivée dans La Villa des Cœurs Brisés, les deux célibataires s’étaient attirés comme des amants. Mais aujourd’hui, ils font face à leur première vraie crise de couple. Vivian a même décidé de plier bagages et de quitter la villa ! Après une discussion avec Lucie, Eva sait qu’elle doit mettre sa fierté de côté et faire un pas vers Vivian. Elle décide donc de se rendre à son hôtel pour tenter de le récupérer. Acceptera-t-il d’écouter celle qui fait battre son cœur ? Spoiler de l’ émission diffusée le Lundi 24 mai 2021.