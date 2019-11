Nani ne comprend plus Fanny : la jeune femme se sent seule et délaissée. Nani et Fanny ne parviennent pas à s’expliquer… Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mercredi 13 novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

En savoir plus sur Christophe Beaugrand