SPOILER - Fanny explose après la révélation de Maxime

Lors de la cérémonie des bracelets, Maxime explique qu’il est déçu que Fanny et Nani aient remporté l’immunité. Pour lui, c'est les couples qui ont gagné le plus d'épreuves qui devraient aller en demi-finale. Cette remarque ne plaît pas à l'équipe blanche... Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 1er novembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

