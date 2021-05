[SPOILER] - Fiona décide de rejoindre son amour d’enfance

Lors du bilan exceptionnel de Lucie organisé sur la plage, les sanctions sont tombées ! Mélanie a récolté un bracelet rouge pour mauvaise conduite avec Seb et Dylan. Quant à ce dernier, il s’est vu tout simplement exclu de La Villa des Cœurs Brisés. Tout le monde est sous le choc, Fiona la première ! La jeune femme était très amie avec Dylan. Il est temps pour elle aussi de tirer un bilan de son aventure. Grâce au coaching de Lucie, Fiona a pris confiance en elle et se sent désormais prête à ouvrir son cœur à son amour d’enfance… Spoiler de l’ émission diffusée le Vendredi 21 mai 2021.