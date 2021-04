[SPOILER] - La JLC Family débarque dans la villa !

Evènement dans « La Villa des cœurs brisés » : la JLC Family a décidé de rendre une petite visite surprise. En vacances non loin de là, Jazz et Laurent ont eu envie de présenter leurs enfants à Lucie, Chelsea et Cayden. La love coach qui a connu Jazz il y a longtemps, est très émue de la voir si épanouie dans son rôle de femme et de mère aujourd’hui. Mais Jazz n’est pas venue seule. Elle a une surprise pour Mélissa… Spoiler de l’émission diffusée le Vendredi 30 avril 2021.