[SPOILER] - La Villa 8 - Anouchka vexée par les piques des cœurs brisés

Alors que Lenny, Vitale, Géronimo et Samy sont partis à la rencontre de nouvelles prétendantes, les autres cœurs brisés reviennent sur la crise de jalousie qu’Anouchka a faite avant le départ des garçons. Malgré ses justifications, ses camarades ne comprennent pas le comportement de la nouvelle arrivante et décident de la taquiner un peu. Mais Anouchka a fortement été blessée par les remarques des cœurs brisés et décide de s’isoler. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 45.