[SPOILER] - La Villa 8 - Géronimo embrasse son ex petit ami

Le week-end tentation bat son plein dans la villa des garçons. Après avoir découvert que Pharrel son ex avait fait le déplacement jusqu’au Mexique pour le reconquérir, Géronimo ne sait plus où donner de la tête. La conversation qu’il a eue avec lui plus tôt dans l’après-midi lui a redonné un peu confiance et alors que la première soirée commence, le cœur brisé décide de se rapprocher de son prétendant et de lui accorder un premier baiser. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 33