[SPOILER] - La Villa 8 - Géronimo fait un choix entre la raison et la déraison

Géronimo vient de recevoir un message de la part de Lucie : elle l'invite pour une retraite spirituelle en compagnie de Lenny, Anouchka et Solène. Pour ce séjour, la love coach lui propose également de convié l'un ou l'une de ses prétendant.e. Mais qui choisira-t-il entre Pharell, son ex petit ami avec qui il a créé des liens très fort, et Carla, une nouvelle venue avec qui le feeling est bien passé lors du dernier date. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 49