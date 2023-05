[SPOILER] - La Villa 8 - Kitti règle ses comptes avec Jade

Plus tôt dans la journée, KItti a surpris une conversation entre Jade, Solène et Géronimo dans laquelle Jade l’accuse d’avoir changer et de s’être éloigner d’elle. Blessée par les propos de la cœur brisé, Kitti décide d’avoir une discussion avec elle pour mettre les choses au clair.