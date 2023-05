[SPOILER] - La Villa 8 - Laura ouvre son cœur à Lucas

Aujourd’hui, Géronimo a proposé à Lucas et Laura de venir avec lui retrouver son prétendant et ex-petit ami, Pharrel. Mais alors que les garçons s’isolent pour se retrouver un peu, Laura et Lucas en profite pour avoir une petite discussion sur leur relation. L’occasion pour la cœur brisé de s’ouvrir et de confier ses sentiments à Lucas. Désormais, ils en sont certains, c’est ensemble qu’ils souhaitent avancer.Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 41.