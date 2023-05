[SPOILER] - La Villa 8 - Le comportement de Lucas énerve les coeurs brisés

Alors que toute la villa profite d’une soirée « mauvais goûts », la tension monte entre Lucas et les autres cœurs brisés. En effet, Samy, n’a pas apprécié que Lucas montre à Jane une photo de lui prise lors du week-end tentation. Le cœur brisé trouve ce comportement vicieux et déplacer et il souhaiterait avoir quelques explications. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 39