[SPOILER] - La Villa 8 - Les garçons découvrent leur nouvelle Villa

L’heure du week-end tentation a sonné ! Alors que les filles accueillent 5 nouveaux prétendants à la Villa, les garçons vont passer le week-end dans une autre villa en très bonne compagnie. À peine arrivé dans leur nouvelle demeure Arthur et ses camarades se lâchent et n’attendent plus que l’arrivée de leurs prétendants et prétendantes. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 32