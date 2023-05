[SPOILER] - La Villa 8 - Lucas envoie un message inquiétant à Rosanna

Il y a quelques jours, Rosanna et Arthur ont décidé de se laisser une seconde chance. Mais alors que les filles et les garçons vivent séparément le temps d’un week-end tentation, Lucas et Rosanna avait mis au point une stratégie pour se tenir au courant du comportement d’Arthur. Malheureusement, après une première soirée tentation, le message que va recevoir la cœur brisé n’est pas celui qu’elle espérait. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 34