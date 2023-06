[SPOILER] - La Villa 8 - Nouvelle tension entre Rosanna et Arthur

Lors du petit-déjeuner, le ton est monté entre Rosanna et Arthur. Alors que le couple vit un véritable conte de fées depuis plusieurs jours, la dispute entre Jane et Samy a tout chamboulé. Arthur n'aime pas que Rosanna se mêle d'une histoire qui ne la concerne pas et Rosanna n'aime pas qu'Arthur lui fasse la morale en public. Une discussion s'impose. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 48.