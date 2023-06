[SPOILER] - La Villa 8 - Premier bisou entre Anouchka et Vitale

Depuis son arrivée dans la Villa, Anouchka n'a pas caché son attirance pour Vitale. Après une histoire difficile avec Lenny et un coaching riche en émotion, la jeune coeur brisé décide de concrétiser un peu plus son rapprochement avec Vitale. Sur la plage, à l'abri des regards, les deux coeurs brisés décident de passer à la vitesse supérieure et s'échangent leur premier baiser. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 55.