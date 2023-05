[SPOILER] - La Villa 8 - Premier bisou entre Jane et Samy

De retour à la villa après leur date de 24h, Laura et Lucas sont d’humeur joueuse, ils proposent à Arthur et Rosanna et à Samy et Jane un petit jeu dans la piscine. Mais les deux tourtereaux ont plus d’une idée derrière la tête et souhaitent faire perdre Samy pour lui donner un gage. Après quelques questions pièges, leur mission est réussie et Lucas propose à Samy d’embrasser Jane pour la première fois. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 28