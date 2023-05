[SPOILER] - La Villa 8 - Rami tente sa chance avec Solène

Dès son arrivée dans la Villa, Solène a tapé dans l’œil de Rami et des autres garçons de la maison. Très convoitée, par Samy, Freeman et ses prétendants, la nouvelle arrivante ne sait plus où donner de la tête. Mais ce soir, c’est aux côtés de Rami qu’elle s’amuse et apprend à faire plus ample connaissance. Extrait de La Villa. Saison 08 Épisode 29