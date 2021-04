[SPOILER] - Le premier date foireux d’Eva et Vivian

Dès les premières minutes de son entrée dans La Villa des Cœurs Brisés, Vivian a tapé dans l’œil d’Eva. Les deux Corses qui en plus de partager des origines communes, semblent aussi fous l’un que l’autre. Et l’attirance est réciproque. Sans perdre une minute, Vivian organise un faux speed dating afin d’en apprendre un peu plus sur la jeune femme. C’était sans compter l’aplomb d’Eva qui décide d’inverser rapidement les rôles et de faire parler Vivian. Qui se cache vraiment derrière cet homme qui rigole à longueur de journée ? Spoiler de l’émission diffusée Vendredi 16 avril sur TFX.