[SPOILER] - Maissane doute de sa relation avec Benoît

Suite au coaching de couple avec Yann Piette, Benoît et Maissane se sont rendus compte qu’ils n’avaient pas vraiment de complicité et que donc leur relation ne fonctionnerait pas. Benoît avait pourtant réussi à séduire Maissane qui s'était ouverte à lui, mais malheureusement l’alchimie ne s’est pas créée entre les deux. Maintenant qu’ils se sont expliqués, il est temps pour Benoît de quitter la villa et les Coeurs Brisés. Spoiler de l’émission du 21 Juin 2021.