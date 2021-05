[SPOILER] - Mélanie proche de Seb, elle fait tout pour piquer Dylan !

On ne compte plus les ruptures et les réconciliations entre Dylan et Mélanie. Mais cette fois, la jeune femme semble déterminée à passer à autre chose. D’autant plus qu’elle a eu un petit crush sur l’ex-prétendant de Léana. En revenant de son premier date avec Seb, Mélanie raconte tout avec autant d’enthousiasme que de détails. Lorsqu’elle confie avoir échangé un premier bisou avec Seb, Dylan se renferme. Fait-elle tout ça pour le rendre jaloux ? Spoiler de l’émission diffusée le Lundi 17 mai 2021.