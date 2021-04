[SPOILER] - Mélanight de retour, Romain se décompose !

La dernière fois que Mélanight a choisi de venir dans l’aventure pour Romain, cela s’est très mal terminé. En larmes, elle lui avait crié « Je t’aime » au patio tel un acte de désespoir. Mais Romain n’avait pas su trouver les mots pour la garder.... Depuis, il a fait du chemin et a assumé, auprès des autres cœurs brisés, ses sentiments pour Mélanie. En cachette, Léana et Julie ont appelé leur copine pour lui dire de revenir le plus vite possible. En pleine soirée, ça sonne à la porte : Mélanight est de retour ! Romain se décompose en la voyant… Va-t-il tout assumer ? Spoiler de l’émission diffusée Mardi 20 avril sur TFX.