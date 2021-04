[SPOILER] - Mélissa, le nouveau cœur brisé qui rend fou les garçons

Un nouveau cœur brisé fait son entrée dans la villa. Il s’agit de Mélissa, jolie blonde de 23 ans qui, dès son entrée, ne laisse pas insensible les garçons. Celle qui connaît déjà Léana, a été très abîmée par sa dernière relation. Elle vient dans cette aventure avec l’espoir que Lucie lui vienne en aide. Plus que jamais, Mélissa veut avancer et croit en à un avenir radieux. Très bien accueillie par les cœurs brisés, trouvera-t-elle l’apaisement et l’amour en bonus ces prochaines semaines ? Spoiler de l’émission diffusée Lundi 12 avril sur TFX.