[SPOILER] - Sisika refuse le coaching de Lucie, Jazz débarque !

Il y a quelques jours, la JLC Family a débarqué à « La Villa des cœurs brisés ». Le but de cette visite : présenter Chelsea et Cayden à Lucie mais aussi lui déposer un colis surprise. Ce colis s’appelle Sisika et selon Jazz et Laurent, il a une problématique à régler ! Mais au moment tant redouté du coaching, Sisika se défile. Jazz débarque à la villa pour l’emmener de force ! Spoiler de l’émission diffusée le lundi 3 mai 2021.