[SPOILER] – Théo au patio, Cassandra s’imagine le pire !

Cassandra et Théo se sont rencontrés lors de la dernière saison de La Villa des Cœurs Brisés. Depuis, ils ont connu des hauts et des bas dans leur relation. S’ils ont accepté de venir cette fois, c’est pour recevoir les conseils de la Love Coach Lucie. Très amoureux l’un de l’autre, ils comptent bien ressortir plus fort de cette aventure et s’installer enfin ensemble. Mais ce début d’aventure leur promet déjà beaucoup d’émotions. En effet, Théo est attendu au patio pour faire face à son passé. Restée à la villa, Cassandra angoisse. Va-t-elle apprendre une nouvelle trahison de la part de l’homme qu’elle aime ? Spoiler de l’émission diffusée Mardi 16 février sur TFX.