[SPOILER] - Tristan dévasté, il prend la décision de se protéger d’Inès

Lors du dernier bilan, Lucie a offert à Inès et Tristan le précieux bracelet or, signe de la réussite. Séparément puis ensemble, ils sont parvenus à régler leurs problématiques. Il est maintenant temps de confronter leur amour à la vie réelle. Mais Inès a pris peur à l’idée de devoir renouer avec sa vraie vie et de laisser Mélanie seule. Se sentant délaissé et incompris, Tristan a pris une décision radicale : quitter seul la villa. Est-ce la fin définitive du couple Inès-Tristan ? Spoiler de l’ émission diffusée le Mardi 25 mai 2021.