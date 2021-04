[SPOILER] - Tristan fait une déclaration à Inès

Le départ de Jérémy a fortement affecté son ami Tristan. Afin de lui changer les idées, Inès lui de s’échapper de la villa le temps d’une escapade romantique dans un lieu extraordinaire. Loin des regards, le jeune homme ouvre son cœur pour la première fois. « Tu es le genre de femme que tous les mecs rêvent d’avoir, » avoue-t-il à Inès, à la fois surprise et heureuse. Le jeune couple semble plus complice que jamais et serein à l’idée de continuer un bout de chemin ensemble. Aucun nuage à l’horizon… Spoiler de l’émission diffusée Mercredi 14 avril sur TFX.