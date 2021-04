[SPOILER] - Trois nouveaux cœurs brisés intègrent l’aventure !

Dans « La Villa des cœurs brisés », les allées et venues sont nombreuses. Lorsqu’un cœur brisé a réglé sa problématique, il peut retrouver sa vie et laisser ainsi sa place à un nouveau cœur brisé. Aujourd’hui, ce sont trois nouveaux cœurs brisés qui intègrent l’aventure. Faites connaissance avec eux sans plus attendre ! Spoiler de l’émission diffusée le Jeudi 29 avril 2021.