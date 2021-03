[SPOILER] - « Tu es ma plus belle histoire » : Sarah pardonne à John

Sarah et John en ont fait du chemin depuis leur entrée dans la Villa des Cœurs Brisés. Les deux ex avaient beaucoup de rancœurs mais grâce à l’aide de Lucie, ils semblent enfin avoir trouvé la paix. Lors d’un dernier dîner au bord de la piscine, Sarah et John ont définitivement enterré la hache de guerre. Il est maintenant temps de le raconter aux autres cœurs brisés… Spoiler de l’émission diffusée Jeudi 1er avril sur TFX.