STRESS – Quel couple va rejoindre Cassandra et Steven sur le banc des nominés ?

Pour cette nouvelle épreuve, deux couples sont en danger. Tout se joue entre Virginie et Manue. Les deux candidates sont déterminées à remporter cette ultime épreuve. Les yeux bandés, elles vont tenter de reconnaître le pied de leur fiancé le plus rapidement possible. Qui de Antonin/Manue ou Virginie/Vincent va perdre un bracelet, soit 5 000 euros, et être nominés pour la cérémonie des bracelets aux côtés de Cassandra et Steven ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 3 du mercredi 18 juillet 2018.