« STRESS » - Julien, prétendant d’Aurélie, rencontre les cœurs brisés

Les cœurs brisés sortent de la villa pour une soirée sur un Rooftop. L’occasion pour Aurélie de revoir son prétendant Julien, rencontré dans la journée. La présence des autres habitants stresse la jeune femme qui espère que Julien séduira l’assemblée. Pour Beverly, amie d’Aurélie depuis longtemps, « c’est le type d’homme d’Aurélie, c’est un truc de fou. » « Vous allez bien ensemble » confie aussi Antonin. Quant à Vivian, soucieux du bien-être d’Aurélie, il prend Julien à part pour un interrogatoire vérité. Vivian veut savoir les raisons de sa venue ici et s’il est vraiment sincère avec Aurélie. Le prétendant ne se laisse pas démonter et ses réponses ne peuvent qu’être rassurantes. De retour à la soirée, il discute avec Aurélie et les deux semblent vraiment sur la même longueur d’onde. Affaire à suivre ! Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.