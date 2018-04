STRESS - Vivian inquiet demande conseils à Adrien

Vivian n’a qu’une crainte : que sa « notorité ruine » sa relation avec Beverly une fois sortie de la villa. Il a déjà connu ça avec Nathalie et ne veut pas reproduire le même schéma. D’autant plus qu’il pense Beverly crédule et jalouse, il ne veut pas créer de tensions pour rien une fois à l’extérieur. Adrien lui conseille de poser des limites, voire un « ultimatum », pour recadrer la jalousie de Beverly. Vivian prend note. Adrien tente de le rassurer, et ça marche, « si vous vous avez réussi moi je me dis qu’avec Beverly on peut y arriver ». Beverly n’est jamais très loin quand on parle d’elle, toujours près de son Vivian adoré ! Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.