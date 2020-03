Suite aux conseils de Lucie, Théo quitte Cassandra !

En savoir plus sur Cassandra

Depuis la veille, Théo doute de plus en plus sur son couple avec Cassandra. Après un dernier coaching avec Lucie, le jeune homme décide de parler en tête à tête avec Cassandra. Il met un terme à leur relation. Comment va réagir la jeune femme suite à cette rupture ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 13 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.