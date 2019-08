SURPRISE - Antho et Emma formeront le dixième couple

Antho et Emma ne se sont jamais et pourtant ils vont devoir faire équipe car ils formeront ensemble le dixième couple de l'aventure. Les deux célibataires discutent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux et quoi de mieux que Las Terrenas pour se rencontrer en chair et en os. Emma va-t-elle accepter la proposition folle d'Antho et le rejoindre pour cette aventure unique? La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50.