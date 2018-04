SURPRISE – Baptême de plongée pour Manue et Antonin

Antonin est bien décidé à faire avancer les choses avec Manue. Pour lui prouver son investissement dans leur relation, il lui a organisé une petite balade… Sous la mer ! Et oui, Manue et Antonin vont réaliser leur baptême de plongée. Manue est ravie de cette initiative prise par son chéri. « Je vois un Antonin, aimant, protecteur... C’est un moment de partage et j’en avais besoin depuis longtemps, » raconte-t-elle, heureuse d’avoir passé un moment complice avec Antonin. Et en plus, ils repartent diplômés ! Extrait de l’épisode 87 de La villa des cœurs brisés 3 diffusé le 10 avril sur TFX.